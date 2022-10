health tips: ఉదయం లేవగానే ఆరోగ్యం కోసం చెయ్యాల్సిన ఐదు ముఖ్యమైన పనులు ఇవే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుత సమాజంలో అనుసరిస్తున్న జీవనశైలి అనేక రోగాలకు కారణంగా మారుతుంది. అర్ధరాత్రి వరకు మెలకువగా ఉండడం, ఉదయం నిద్ర లేవకుండా తొమ్మిది, పదింటి దాకా పడుకోవడం, తినవలసిన సమయాల్లో కాకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినడం, ఎలా పడితే అలా జీవించడం మన శరీరాన్ని రోగాలకుప్పగా మారుస్తుంది. ముఖ్యంగా రోగాల బారి నుండి బయట పడాలంటే ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున చేయవలసిన 5 ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నాయి అని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. అవేంటో మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

English summary

Ayurvedic doctors have told five important things to do for health . It is suggested to wake up before 6 o'clock, meditate in bed for 5 minutes, then drink fresh water, defecate, and stay with feet on the ground for at least 10 minutes..