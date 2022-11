health tips: ఆరోగ్యం విషయంలో అతిగా చేసే పనులతో అనర్ధం.. మితం ఎప్పుడూ హితం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ అని అంటారు. ఏదైనా అతిగా చేస్తే అది ప్రమాదమని చెబుతారు. ఇక ఈ విషయం అన్నింటికీ వర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం విషయంలో ఇది అందరూ తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం. చాలామంది ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ చూపిస్తారు అది మంచిదే అయినా.. ఆరోగ్యం పట్ల అతి శ్రద్ధ చూపించటం ఏమాత్రం మంచిది కాదని అనేక అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి.

health tips: విపరీతమైన పొడిదగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ నేచురల్ రెమిడీస్ మీ కోసమే!!

English summary

Doctors say that doing too much in health can lead to harm and new health problems, and moderation is always best.