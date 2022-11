India

oi-Dr Veena Srinivas

యువత డైటింగ్ పేరుతో ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారా? విపరీతంగా బరువు పెరుగుతామనే ఆందోళనతో శరీరానికి కావలసిన ఆహారాన్ని కూడా తీసుకోవడం లేదా? సరైన వయసులో సరైన ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడం వల్ల యువతలో అనేక అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయా ? పోషకాహార లోపంతో వారు అనేక అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందా? అంటే అవును అనే సమాధానమే వస్తుంది.

health tips: ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఉదయం అల్పాహారంలో ఈ మూడు పదార్థాలు ఉండేలా చూసుకోండి!!

English summary

Young women who are doing dieting to be slim are in danger. Studies reveal that they develop an eating disorder.