ముంబైలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు: ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ, అధికారులను అలెర్ట్ చేసిన మహారాష్ట్ర సీఎం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. విపరీతంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. ముంబై లోని రైల్వే ట్రాక్ లపై కూడా భారీ వర్షాల కారణంగా నీరు చేరుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

#WATCH | Maharashtra: As Mumbai records 95.81 mm of rain in the last 12 hours, Sion Circle in Mumbai faces severe waterlogging. CM Eknath Shinde has directed officials to keep a vigil & keep the NDRF squads ready. pic.twitter.com/l3reZB3Fn7

Maharashtra | Waterlogging in the Sion area of Mumbai in the wake of heavy rains in the city pic.twitter.com/HCEhnDrc7M

#WATCH | Mumbai: Waterlogging at Khandeshwar Railway Station amid heavy rains in Navi Mumbai as commuters wade through water pic.twitter.com/jwHQfy6iSU

English summary

Heavy rains lashed parts of Mumbai and its suburbs. The Meteorological Department has issued an orange alert due to the torrential rains in Mumbai, Maharashtra CM Eknath Shinde has issued orders to alert the authorities.