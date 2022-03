రంగులకేళి హోలీ... ప్రధాని మోడీతోపాటు సీఎం జగన్, సీఎం కేసీఆర్ తదితర ప్రముఖుల శుభాకాంక్షలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశం అంతటా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునే హోలీ పండుగ సందర్భంగా ప్రజలు ఒకరికి ఒకరు రంగులు పూసుకుంటూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. హోలీ పండుగ సందర్భంగా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి, తెలంగాణా ప్రజలకు సీఎం కేసీఆర్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు తదితరులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

English summary

On the occasion of the colorful Holi festival, Prime Minister Modi along with CM Jagan and CM KCR extended their best wishes to the people of the country. They suggested to celebrate Holi with natural colors.