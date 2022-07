అక్కడ ఫ్లేవర్డ్ కండోమ్స్ కు భలే గిరాకీ.. వేడినీళ్ళలో వేసి తాగుతున్న యువత; ఎందుకంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

సాధారణంగా గర్భనిరోధక సాధనంగా కండోమ్ లను ఉపయోగిస్తారు. కానీ పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రంలో కండోమ్ లను ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారో తెలిస్తే షాక్ కు గురి కావాల్సిందే. పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రంలోని దుర్గాపూర్‌లో కొంతమంది యువకులు ఫ్లేవర్‌తో కూడిన కండోమ్‌లకు బానిసలుగా మారారు. అక్కడ ఫ్లేవర్డ్ కండోమ్స్ కు డిమాండ్ ఎక్కువ పెరగడంతో తాజాగా ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

In Durgapur, West Bengal, there is a strong demand for flavored condoms. There youth use them for intoxication. They put it in hot water and boil it and drink that solution for intoxication.