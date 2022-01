భార్య ప్రైవేట్ పార్ట్స్ సిగరెట్ తో కాలుస్తూ.. భర్త, నలుగురు స్నేహితులతో కలిసి భార్యపై గ్యాంగ్ రేప్

India

oi-Dr Veena Srinivas

మహిళల రక్షణ కోసం ఎన్ని చట్టాలు తీసుకువచ్చినా కామాంధులు మారడం లేదు. నిత్యం ఎక్కడో ఒకచోట మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే కట్టుకున్న ఇల్లాలిని కాపాడవలసిన భర్తలు కూడా భార్యలపై దారుణమైన ఘటనలకు పాల్పడటం, వారిని చిత్రహింసలకు గురి చేయడం సభ్య సమాజాన్ని షాక్ కి గురి చేస్తున్నాయి. ఇతరులతో కలిసి భార్యను గ్యాంగ్ రేప్ చేస్తున్న భర్తల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. వివిధ రకాలుగా సమాజంలో మహిళలు చిత్రహింసలను అనుభవిస్తున్నారు. మానవత్వం మంటగలిసి పోతున్న, రాక్షసత్వం రాజ్యమేలుతోన్న పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

A woman was allegedly gang-raped and burn her private parts with cigarettes by her husband and four of his friends in Madhya Pradesh's Indore district, police said . All the five accused have been arrested, they said.