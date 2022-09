హోటల్లో సీక్రెట్ గా వేరే మహిళతో భర్త.. భద్రకాళిలా మారి షాకిచ్చిన భార్య; తగ్గేదేలే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భర్త మోసం చేస్తున్నాడని, భార్యలు ఇళ్లల్లో కూర్చుని ఏడ్చే రోజులు పోయాయి. వేరే మహిళతో వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకొని, తమకు అన్యాయం చేస్తున్న భర్తల పై భార్యలు తిరగబడుతున్న రోజులొచ్చాయి. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మంథనిలో తాను ఉండగా భర్త ఇంకొక వివాహం చేసుకున్నాడని తెలిసిన ఒక భార్య, భర్తను కరెంట్ పోల్ కట్టేసి, చెప్పుల దండ వేసి, చితకబాదింది. తనకు అన్యాయం ఎలా చేస్తావ్ అంటూ నిలదీసింది. ఇక తాజాగా మరో ఘటనలో తనను మోసం చేసి వేరే మహిళతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్న భర్తను హోటల్ లో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న భార్య భద్రకాళి గా మారింది. ఇంతకీ ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందంటే

English summary

Wife caught husband red-handedly in a hotel in Agra where the husband was secretly with another woman. wife slapped with sandals the husband and the said woman. This video has now gone viral on social media.