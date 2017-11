National

Garrapalli Rajashekhar

English summary

Prime Minister Narendra Modi will on Monday address rallies in different parts of Saurashtra and south Gujarat, where polling for the first phase of assembly polls will be held on December 9.గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ప్రచారం మొదలు పెట్టిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ.. కాంగ్రెస్ పార్టీపై నిప్పులు కురిపించారు. ‘ఓ పేదోడు ప్రధానమంత్రి కావడాన్ని కాంగ్రెస్ జీర్ణించుకోలేకపోతోంది. ఔను నేను పేదవాడినే. నేను చాయ్ అమ్ముకున్నా. కానీ, దేశాన్ని కాదు’ అంటూ కాంగ్రెస్‌పై విరుచుకుపడ్డారు.