Wife: భార్య, భర్త, ఓ బాయ్ ఫ్రెండ్, లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న భార్య ఏం చేసిదంటంటే ?. భర్తకు మండిపోయి !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: చిన్ననాటి స్నేహితులు చాలా హ్యాపీగా ఇంతకాలం గడిపారు. సినిమాలు, షికార్లు, మందు పార్టీలకు ఇద్దరు యువకులు కలిసేవెళ్లేవారు. ఇదే సమయంలో ఇద్దరిలోని ఓ యువకుడికి వివాహం అయ్యింది. మరో యువకుడికి ఇంకా వివాహం కాలేదు. ఒకే ప్రాంతంలో ఉంటున్న యువకులు ప్రతిరోజు కలుసుకుంటున్నారు. వివాహం జరిగిన తరువాత కూడా ఆ యువకుడు అతని ఫ్రెండ్ ను మరిచిపోకుండా అతనితో కలిసి తిరుగుతున్నాడు. చిన్ననాటి స్నేహితుడిని అప్పుడప్పు ఇంటికి పిలిపించుకున్న యువకుడు అతని భార్య దగ్గర మంచి వంటల చేయించి ఫ్రెండ్ కు కడుపునిండా పెట్టాడు. అక్కడే అసలు మ్యాటర్ మొదలైయ్యింది.

Sister in law: వయ్యారాల వదినతో లింక్, మేడమ్ మాత్రం అందరితో వన్స్ మోర్, రోడ్డులో !

English summary

Illegal affair: A childhood friend who romanced his wife did not listen to the warning, the husband who lost patience and killed two in Delhi.