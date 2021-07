Illegal affair: ప్రియురాలిని లేపేశాడు, నీ పెళ్లాన్ని చంపేశానని భర్తకు ఫోన్, ఏం జరిగిందంటే ?

India

చెన్నై/ భువనేశ్వర్: వివాహం చేసుకుని భర్తతో కాపురం చేస్తున్న మహిళ కూతురు పుట్టిన తరువాత ఆమె స్నేహితుడితో అక్రమ సంబంధం కొనసాగించింది. భర్తలేని సమయంలో ప్రియుడితో కలిసి ఆమె చాలా కాలం ఎంజాయ్ చేసింది. అయితే ఎక్కడో ప్రియుడికి, ప్రియురాలికి తేడా కొట్టింది. మాజీ ప్రియురాలి మీద కక్ష పెంచుకున్న యువకుడు ఆమె మీద పగ తీర్చుకోవాలని టైమ్ కోసం ఎదురు చూశాడు. భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లి గొడవ పెట్టుకున్నాడు. ఆ సమయంలో ప్రియురాలు, ఆమె కూతురిని చంపేయాలని స్కెచ్ వేశాడు. టైమ్ బాగాలేక ప్రియుడి చేతిలో ఆమె ప్రియురాలు దారుణ హత్యకు గురి కావడంతో ఆమె కూతురు బతికిపోయింది. నీ పెళ్లాన్ని చంపేశానని భర్తకు ఫోన్ చేసి చెప్పిన ప్రియుడు విషం తాగి చేతి నరాలు కత్తిరించుకుని ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు.

Illegal affair: భర్త వైస్ ప్రిన్సిపాల్, బెడ్ రూమ్ లో బోరుకొట్టాడని ?, కొడుకు వయసున్న ప్రియుడితో !

English summary

Illegal affair: A man in Odisha's Bhubaneswar allegedly stabbed his friend to death before attempting to take his own life. The incident took place at the woman's residence in Bhimatangi, Bhubaneswar on Monday. Reportedly, the accused was also planning to bludgeon the woman's three-year-old daughter.