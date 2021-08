Illegal affair: ఒకే కంపెనీలో దంపతుల ఉద్యోగం, భార్యతో క్యాబిన్ లో కాపురం పెట్టిన మేనేజర్, ఫినిష్ !

India

పూణే/ముంబాయి/ చెన్నై: ఒకే కంపెనీలో దంపతులు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఒకే కంపెనీలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న దంపతులతో ఆ కంపెనీ ఉద్యోగులకు బాగా పరిచయం ఉంది. కంపెనీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి దంపతులతో బాగానే ఉండేవాడు. భర్తతో అంటిముట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్న మేనేజర్ అతని భార్యతో మాత్రం రాసుకుని పూసుకుని తిరుగుతున్నాడు. ఆఫీసులో భర్త ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాడు ?, ఏం పని చేస్తుంటాడు ? అనే విషయం ఆ కంపెనీ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కు బాగా తెలుసు. ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే పని చేస్తున్న కత్తిలాంటి భార్య ఆమె భర్తకు చుక్కలు చూపిస్తూ అదే కంపెనీ మేనేజర్ తో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని అతనికి త్రీడి సినిమా చూపించి ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. కంపెనీ మేనేజర్ తో కూడా భర్త తన భార్యను వదిలేయాలని గొడవపడటం మొదలు పెట్టాడు. మిట్ట మద్యాహ్నం కంపెనీలోని ఓ రూమ్ లో భార్య, ఆమె ప్రియుడిని భర్త రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నాడు. ఇనుప రాడ్ తో ఇద్దరి మీద దాడి చేశాడు. తరువాత పదునైన ఆయుధం తీసుకున్న భర్త నా భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటావా ? అంటూ కంపెనీ మేనేజర్ కార్యాలయంలోనే నరికి చంపడం కలకలం రేపింది. భర్త దాడిలో తీవ్రగాయాలైన భార్య ఆసుపత్రి పాలైయ్యింది.

Illegal affair: An assistant manager at a company in Chakan was hacked to death on Tuesday afternoon by a man who suspected his wife to be in an extra-marital affair with the now-deceased man.