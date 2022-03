Illegal affair: ప్రియుడితో పాటు భార్యను చంపేసిన ఆంటీ, కొత్త లవర్ తో స్కెచ్, కోట్ట ఆస్తి కోసం!

India

లక్నో: వివాహం చేసుకున్న వ్యాపారి అతని భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేశాడు. వివాహం జరిగి 30 ఏళ్లు అవుతున్నా వ్యాపారి దంపతులకు పిల్లలు పుట్టలేదు. వ్యాపారికి సొంత ఇంటితో పాటు కొన్ని వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. ఇదే సమయంలో వ్యాపారికి ఓ వివాహిత మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ప్రియురాలితో అతను పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. భర్త అక్రమ సంబంధం విషయం తెలిసినా అతని భార్య పెద్దగా పట్టించుకోలేదని తెలిసింది. వ్యాపారం చేస్తున్న దంపతులు ఒక్కసారిగా కనపడకుండా పోయారు. వ్యాపారి, అతని భార్య మొబైల్ ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చాయి.

వ్యాపారి భార్య సోదరుడికి అనుమానం వచ్చి పోలీసు కేసు పెట్టాడు. వ్యాపారి, అతని భార్య కనపడటం లేదని మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అనేక కోణాల్లో విచారణ చేశారు. వ్యాపారి, అతని భార్య మొబైల్ ఫోన్ నెంబర్లకు ఎవరెవరు ఫోన్లు చేశారు ? అని ఆరా తీశారు. ఇదే సమయంలో వ్యాపారి అక్రమ సంబంధం విషయం బయటపడింది. వ్యాపారి అతని భార్య బ్యూటీపార్లల్ షాపులో పని చేస్తున్న మహిళతోనే అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడని పోలీసులు గుర్తించారు. వ్యాపారితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళకు మరో వ్యక్తితో కూడా అక్రమ సంబంధం ఉందని వెలుగు చూసింది.

పోలీసుల విచారణలో దిమ్మతిరిగిపోయే విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. వ్యాపారితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళ ప్రియుడితో పాటు ఆయన భార్యను కూడా చంపేసి ఇద్దరి శవాలను ఆమె సొంత ఇంటి వెనుక పాతిపెట్టేసిందని పోలీసుల విచారణలో వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది. వ్యాపారాలు చేస్తున్న ప్రియుడికి వారసులు ఎవ్వరూ లేరని, కోట్ల రూపాయల ఆస్తి కొట్టేయాలని ప్రియురాలు ఆమె కొత్త ప్రియుడు, కొడుకుతో కలిసి వ్యాపారి, అతని భార్యను చంపేసిందని వెలుగు చూడటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Illegal affair: Police in Bijnor have arrested a 38-year-old woman for allegedly honey trapping a trader, killing him first and then his wife before burying both in the backyard of her house in the Uttar Pradesh.