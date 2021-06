రెండు వేర్వేరు కరోనా వ్యాక్సిన్‌ డోసులు సాధ్యమేనా ? త్వరలో ట్రయల్స్‌-ప్రయోజనాలివే

National

oi-Syed Ahmed

భారత్‌లో కరోనా మహమ్మారి సెకండ్‌ వేవ్‌ కుదిపేస్తున్న వేళ వ్యాక్సిన్ల కొరత ప్రభుత్వాల్నివేధిస్తోంది. వ్యాక్సిన్‌ తయారీ సంస్ధలు వేర్వేరు కావడం, వాటి ఫార్ములా, కంపోజిషన్ వేరుగా ఉండటం, ఇతరత్రా కారణాలతో తొలి డోస్‌ ఏ వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకుంటే రెండో డోస్‌ కూడా అదే వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకోక తప్పని పరిస్ధితి ఎదురవుతోంది. దీంతో వ్యాక్సిన్ తయారీ సంస్ధల సంఖ్య పెరుగుతున్నా డోసులు మాత్రం అందుబాటులోకి రావడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం రెండు వేర్వేరు కరోనా డోసుల్ని ఇవ్వడం వల్లే ప్రయోజనాలు, నష్టాలపై ట్రయల్స్ నిర్వహించబోతోంది.

English summary

India can look at initiating trials for interchangeability of different COVID-19 vaccine doses to enhance the efficiency of vaccines and offer longer protection, said a senior health official on Monday.