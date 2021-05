కరోనా తగ్గుముఖం- 2 లక్షల దిగువకు రోజువారీ కేసులు- 40 రోజుల తర్వాత

National

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ తగ్గుముఖం పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా కేంద్రం ప్రకటించిన రోజువారీ హెల్త్ బులిటెన్‌లో గత 24 గంటల్లో 2 లక్షల కన్నా తక్కువ కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. 40 రోజుల తర్వాత తొలిసారి 2 లక్షల కన్నా తక్కువ కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే మరణాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. 24 గంటల్లో దేశవ్యాప్తంగా 3511 మంది కరోనాతో చనిపోయారు.రికవరీల సంఖ్య కూడా భారీగా పెరుగుతుండటం అందరికీ ఊరటనిస్తోంది.

English summary

India's daily new coronavirus cases dropped below the 2-lakh mark for the first time after 40 days with 1,96,427 fresh infections, and 3,511 deaths recorded in the last 24 hours, the Union Health Ministry said on Tuesday.