బ్రహ్మోస్ క్షిపణి ప్రయోగం విజయవంతం: ఇక వైమానిక రంగంలోనూ..

భువనేశ్వర్‌: బ్రహ్మోస్‌ సూపర్‌ సోనిక్‌ క్రూయిజ్‌ క్షిపణిని భారత్‌ మరోసారి విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. ఒడిశాలోని చాందిని సమీపంలో టెస్ట్‌ రేంజ్‌ నుంచి సోమవారం ఉదయం విజయవంతంగా ప్రయోగించినట్టు భారత రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ(డీఆర్‌డీఓ) శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు.

క్షిపణి జీవిత కాలాన్ని పెంపొందించేలా భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు తొలిసారిగా అభివృద్ధి చేసి నూతన సాంకేతికతను జోడించి ఈ ప్రయోగం చేపట్టారు. ఇప్పటికే సైనిక, నౌకాదళ రంగాల్లో బ్రహ్మోస్‌ సేవలందిస్తుండగా.. తాజా ప్రయోగంతో వైమానిక రంగంలోకీ అడుగుపెట్టినట్టయింది.

ప్రపంచంలో అత్యంత వేగవంతమైన సూపర్‌ సోనిక్‌ క్రూయిజ్‌ క్షిపణిగా పేరొందిన బ్రహ్మోస్‌ను భారత్‌, రష్యా దేశాలు సంయుక్తంగా రూపొందించాయి. దాదాపు రెండున్నర టన్నుల బరువు ఉండే బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణిని భూమి, ఆకాశం, సముద్రం నుంచి ప్రయోగించవచ్చు.

Smt @nsitharaman congratulates Team Brahmos & @DRDO_India for successful flight test carried out at 1040 hrs on 21 May 2018 from ITR, Balasore to validate BRAHMOS missile life extension technologies developed for the first time in India. 1/2