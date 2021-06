ఆప్ఘనిస్తాన్‌ జైల్లో కేరళ మహిళల కన్నీటి వ్యధ-భారత్‌ తిరిగొస్తానంటే కేంద్రం నో-షాకింగ్ రీజన్

India

oi-Syed Ahmed

కేరళ నుంచి భర్తలతో కలిసి వెళ్లి అంతర్జాతీయ తీవ్రవాద సంస్ధ ఐసిస్‌లో చేరారు. తీవ్రవాద దాడుల్లో భర్తల్ని కోల్పోయారు. చివరికి ఆప్ఘనిస్తాన్‌లో తీవ్రవాదులకు సహకరించారనే ఆరోపణలపై జైలు పాలయ్యారు. ఇప్పుడు పశ్చాతాపం మొదలైంది. భారత్‌కు తిరిగొచ్చేస్తామంటున్నారు. కేంద్రం మాత్రం నో అంటోంది. దీంతో భారత్-ఆప్ఘన్‌ దేశాల మధ్య ఈ వ్యవహారంపై చర్చలు సాగుతున్నాయి. వీరిని విడిపేందుకు పలువురు రంగంలోకి దిగినా భారత్‌ కుదరదని చెప్పేస్తే మాత్రం ఇక వారు ఆప్ఘన్‌ జైళ్లలో జీవితం గడిపేయాల్సిందే.

English summary

the union government is unlikely to allow return of four kerala women who were joined in ISIS and later jailed in afghanistan prisons