అమానుషం : మగబిడ్డను కనలేదని భార్యపై సలసల కాగే నీళ్ళు పోసిన శాడిస్ట్ భర్త ఘాతుకం

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో చోటుచేసుకుంటున్న అనేక సంఘటనలు మన నాగరిక సమాజంలో ఉన్నామా? ఆటవిక రాజ్యంలో ఉన్నామా అన్న అనుమానాలకు కారణమవుతున్నాయి. నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట జరుగుతున్న అమానుష ఘటనలు అందుకు అద్దం పడుతున్నాయి. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందామని, అంతరిక్షం దాకా దూసుకుపోతున్నామని మనం సాధించిన ప్రగతిని పదే పదే చెప్పుకుంటున్న వేళ సమాజంలో చోటు చేసుకుంటున్న అమానుష ఘటనలు మనం సాధించిన ప్రగతిని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. మన నాగరికతను అవహేళన చేస్తున్నాయి.

English summary

A husband behaves very cruelly towards his wife and poured boiled water on her. She received serious burn injuries after her husband poured boiling water on her as she did not give birth to a boy. The incident took place in Shahjahanpur in the state of Uttar Pradesh when the husband attacked his wife in the most inhuman manner.