Interesting: భిక్షాటన చేసి కోటీశ్వరుడు అయిన పదేళ్ల బాలుడు

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక భిక్షాటన చేసే బాలుడు ఒక్కసారిగా కోటీశ్వరుడు అయ్యాడు. అదెలా .. ఏదైనా లాటరీ తగిలిందేమో అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మీరు తప్పులో కాలేసినట్టే. సినిమా తరహా ట్విస్ట్ ఈ బాలుడి కేసులో చోటు చేసుకుంది. రూర్కీ లోని పిరాన్ కాలియార్ మందిరంలో భిక్షాటన చేస్తున్న 10 సంవత్సరాల వయస్సు యూపీ బాలుడు ఒక్కసారిగా కోటీశ్వరుడు అయ్యాడు. అప్పటివరకు కడుపు నింపుకోవడానికి నానా పాట్లు పడిన బాలుడి కోసం వెతుక్కుంటూ కోట్ల ఆస్తి వచ్చింది. అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..

English summary

The story of a ten-year-old boy, orphaned by with death of parents, was living by begging in Piran Kaliar temple in Roorkee, suddenly property came to him that was given by his grandfather.