ఏపీలో వినాయక చవితిపై రాజకీయ రచ్చ: అక్కడ 3 రోజులకు కుదించిన బీజేపీ సర్కార్: ప్రసాదాలకు నో

India

oi-Chandrasekhar Rao

బెంగళూరు: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ప్రభావం ఈ ఏడాది కూడా కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తోన్నాయి. ఇప్పటికే కేరళలో వేల సంఖ్యలో కొత్త కేసులు నమోదవుతోన్నాయి. తమిళనాడు, మహారాష్ట్రల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. కరోనా వైరస్ థర్డ్‌వేవ్ ముంచుకుని రానుందనే సంకేతాలను పంపిస్తోన్నాయి. అక్కడ రోజురోజుకూ పెరుగుతోన్న కరోనా కేసుల తీవ్రత పెరుగుతోంది. దేశంలో కొత్తగా 24 గంటల వ్యవధిలో 38,948 కేసులు నమోదు కాగా.. అందులో 80 శాతం వాటా కేరళ, మహారాష్ట్రలదే.

Bigg Boss Telugu 5: నాగార్జున హోస్టింగ్ బోర్ కొట్టిందా?: జూనియర్ కావాలంటూ ఫ్యాన్స్ డిమాండ్

English summary

Karnataka Government headed by CM Basavaraj Bommai, decided to permit Ganesh Chaturthi celebrations in the state. The celebrations shall be limited to three days only.