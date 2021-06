India

oi-Madhu Kota

కర్ణాటకలో అధికార బీజేపీలో కొనసాగుతోన్న కుమ్ములాటలు చివరికి సిట్టింగ్ సీఎంను కుర్చీ దించేయాలనే లక్ష్యాన్ని చేరినట్లున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి యడ్యూరప్పను పదవి నుంచి తొలగించి, మరో నేతకు పాలనా పగ్గాలు అప్పగించాలనే దిశగా బీజేపీ హైకమాండ్ కసరత్తు చేస్తున్నట్లు మీడియా రిపోర్టులు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతానికి ఆల్ ఈజ్ వెల్ అని ఢిల్లీ దూతలు చెబుతున్నప్పటికీ యడ్డీ ఊస్టింగ్ తప్పేలా లేదని తెలుస్తోంది..

English summary

media reports says that Top sources in the BJP, Delhi, confirmed that the leadership change decision was taken after disgruntled leaders constantly raised issues with BS Yediyurappa's style of ruling with the top brass. but, Arun Singh, in charge of Karnataka's BJP unit on Thursday rubbished the speculations that the top brass was considering a change in the leadership and instead said that BS Yediyurappa has proved his mettle as a CM for the state and that he will continue till his tenure ends.