భారత రాజకీయాల్లో తల దూర్చాం: ఇజ్రాయెల్

న్యూఢిల్లీ: గోవాలో ఏర్పాటైన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (ఇఫ్ఫీ)లో కాశ్మీర్ ఫైల్స్ సినిమాపై చోటు చేసుకున్న వివాదం.. దుమారం రేపుతోంది. వివేక్ అగ్నిహోత్రి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాపై ఇఫ్ఫీ ఛైర్మన్, జ్యూరీ చీఫ్ ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన నడవ్ లపిడ్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ సినిమాను ఆయన ఓ ప్రాపగాండ మూవీగా అభివర్ణించారు. వల్గర్‌గా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇఫ్ఫీలో ప్రదర్శించదగ్గ హోదా దీనికి లేదని ఇఫ్పీ వేదిక మీదే తేల్చి చెప్పారు.

#Breaking : #IFFI Jury says they were “disturbed and shocked” to see #NationalFilmAward winning #KashmirFiles , “a propoganda, vulgar movie” in the competition section of a prestigious festival— organised by the Govt of India. 🎤 Over to vivekagnihotri sir… nadavlapi pic.twitter.com/ove4xO8Ftr

English summary

Consul General Israel Kobbi Shoshani expressed his contrasting views on the film. He said that he had seen the film and had a different opinion of it.