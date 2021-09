కేజ్రీవాల్ సర్కార్ సంచలనం: ఢిల్లీలో దీపావళి బాణాసంచా తయారీ, సేల్స్, కాల్చటం పూర్తిగా నిషేధం, రీజన్ ఇదే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పూర్తిగా బాణాసంచా తయారీ, నిల్వ, విక్రయించడం, కాల్చడం నిషేధిస్తున్నట్లు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రానున్న దీపావళి సందర్భంగా దేశ రాజధానిలో అన్ని రకాల టపాసులను నిల్వ చేయడం, విక్రయించడం , పేల్చడాన్ని పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. గత మూడు సంవత్సరాలలో దీపావళి సందర్భంగా దేశ రాజధానిలో విపరీతమైన కాలుష్యం పెరిగిపోవడంతో, ప్రస్తుత కాలుష్య పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has taken a sensational decision to completely ban the manufacture, storage, sale and firing of fireworks in the national capital. the storage, sale and blasting of all types of firecrackers will be completely banned in delhi.