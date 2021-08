కరోనా సమాచారంతో ఫేస్ బుక్ పేజీకి లక్షల్లో ఫాలోయర్స్ ; ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో కేరళ వ్యక్తికి స్థానం !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఒక మంచి పని దేశం గుర్తించేలా చేసింది. సామాజిక బాధ్యత గుర్తింపు తెచ్చింది. సమాచారం అందరికీ ఉపయోగపడేలా చేసింది. ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో స్థానం దక్కేలా చేసింది. కేరళకు సంబంధించిన కృష్ణ ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి తాజాగా ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో స్థానం దక్కించుకున్నారు. రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖలో జూనియర్ క్లర్క్ గా పని చేస్తున్న కృష్ణ ప్రసాద్ ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో స్థానం దక్కించుకోవడానికి గల కారణం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

English summary

Krishna Prasad, one of the social media activist, has been given a place in the Indian Book of Records for posting comprehensive information about Corona on his Facebook page, giving all the details since the onset of the Corona epidemic on his Facebook page. Krishna Prasad, who started collecting statistics about the corona epidemic as a hobby in April 2020, later became interested in sharing information about the corona. With this, he started posting all the details on his Facebook page on a daily basis. Since then, more than 10,800 updates on the corona epidemic have been posted, said Krishnaprasad, who works in the state health department as a junior clerk.