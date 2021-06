నిమ్మరసం, ఐస్ క్రీమ్స్ అమ్ముకున్న చోటే పోలీస్ ఆఫీసర్ గా యానీ శివ .. కేరళలో దగాపడిన ఓ మహిళ స్పూర్తిదాయక కథ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

సాధించాలనే పట్టుదల, నిరంతర కృషి ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని నిరూపించింది కేరళలో కుటుంబానికి దూరమై ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన ఒక మహిళ .పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులోకేరళ రాష్ట్రంలోని వర్కాలలోని పర్యాటకులకు నిమ్మరసం మరియు ఐస్ క్రీం విక్రయించిన మహిళ యానీ శివ. ఎక్కడైతే తను నిమ్మరసం, ఐస్ క్రీమ్ విక్రయిస్తూ జీవనం సాగించిందో ప్రస్తుతం అదే పట్టణానికి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అయ్యి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.

English summary

From her cocoon of anonymity, when life forced Anie Siva, then an 18-year-old woman to sell lemonade and ice cream to tourists in Kerala's Varkala, she never thought she would one day be a police inspector of the same town.