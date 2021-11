Khiladi lady: మాఫియా డాన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అరెస్టు, దేశం వదిలేసి ఐటీ హబ్ లో మకాం, మేడమ్ ప్రియుడు!

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/చెన్నై/ కోయంబత్తూరు: మాఫియా డాన్, పేరు మోసిన డ్రగ్స్ డీలింగ్ కింగ్ ప్రియురాలు, ఆమె అనుచరుడు కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత పోలీసులకు చిక్కిపోయారు. దేశం వదిలిపారిపోయి వచ్చి ఐటీ హబ్ లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తలదాచుకున్న కిలాడీ లేడీని, ఆమె అనుచరుడిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఇప్పటికే మాఫియా డాన్ చనిపోయాడు. విష ప్రయోగంతో మాఫియా డాన్ ను చంపేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మాఫియా డాన్ అనుచరులు చాలా మంది ఎన్ కౌంటర్ లో అంతం కాగా కొందరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

భారతదేశంలో మాఫియా డాన్ అనుచరుల కోసం స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసులు చాలా కాలంగా గాలిస్తున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్న కిలాడీ లేడీ పోలీసులకు చిక్కిపోయింది. మాఫియా డాన్ రెండు దేశాల్లో చాలా మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని వారితో ఎంజాయ్ చేశాడని, ప్రధాన ప్రియురాలు ఇప్పటికే ఎన్ కౌంటర్ లో అంతం అయ్యిందని పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు. మాఫియా డాన్ శిష్యురాలు ఐటీ హబ్ లో ఇంతకాలం సీక్రేట్ గా అతని వ్యాపారాలు కొనసాగిస్తోందని పోలీసు అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Khiladi lady: Tamil Nadu police have arrested the accomplices of Sri Lankan drug lord Angoda Lokka in Bengaluru. Sanuka Tananayake from Athuragiriya, Sri Lanka and Gopalakrishnan from Bengaluru have been remanded in custody.