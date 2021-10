Lady: మద్యం మత్తులో వెళ్లి ఫ్రీగా సిగరెట్ అడిగాడు, లేదని చెప్పిన లేడీని నరికి చంపేసిన కాంట్రాక్టర్ !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: పబ్లింగ్ కాంట్రాక్టు పనులు చేస్తున్న ఓ వ్యక్తి రాత్రి తప్పతాగి ఓ దుకాణం దగ్గరకు వెళ్లాడు. మందులోకి మంచింగ్ కోసం కారం కారంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలతో పాటు సిగరెట్ ఇవ్వాలని దుకాణంలో ఉన్న మహిళను అడిగాడు. సిగరెట్ కు తన దగ్గర డబ్బులు లేవని, అకౌంట్ లో రాసుకోవాలని కాంట్రాక్టర్ చెప్పాడు. షాపులో నా భర్త లేడు, మీరు ఎవరో నాకు తెలీదు, నేను అప్పు ఇవ్వను అని ఆమె చెప్పింది. ఆ సమయంలో దుకాణం యజమానురాలికి, కాంట్రాక్టర్ ల మద్య మాటామాటా పెరిగిపోయింది.

కాంట్రాక్టర్ ను అక్కడి నుంచి బెదిరించి పంపించాలని ప్రయత్నించిన ఆమె షాపులో ఉన్న చీపిరి (పరక) తీసుకుని అతనికి చూపించింది. ఆ సమయంలో రెచ్చిపోయిన కాంట్రాక్టర్ టూల్ బాక్స్ లోని పదునైన ఆయుధం తీసుకుని ఆమె మెడ మీద దారుణంగా దాడి చెయ్యడంతో ఆమె ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. మహిళ మీద దాడి చేసిన కాంట్రాక్టర్ ను పట్టుకున్న స్థానికులు అతన్ని చావబాదేయడంతో అతనికి తీవ్రగాయాలైనాయి. పోలీసులు నిందితుడిని పట్టుకోవడానికి వెళ్లిన సమయంలో స్థానికులు పోలీసుల మీద రాళ్లతో దాడి చెయ్యడం, పోలీసులకు గాయాలు కావడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

English summary

Lady: A man in Delhi's Dwarka allegedly murdered a woman on Sunday outside her store. Reportedly, the accused mercilessly thrashed the woman and killed her after she refused to give him a cigarette for free