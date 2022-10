Lady: మాజీ ఎమ్మెల్యే తమ్ముడి భార్యతో ఆటో డ్రైవర్ రొమాన్స్, బుల్లెట్ రాజా ఏం చేశాడంటే ?

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ తిరుచ్చి: మాజీ ఎమ్మెల్యే తమ్ముడికి వివాహం అయ్యింది. ఎమ్మెల్యేగా అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఆ ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు రెచ్చిపోయేవాడు. తరువాత ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు. మాజీ ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు జైలుకు వెళ్లి వచ్చాడు. మాజీ ఎమ్మెల్యే తమ్ముడి భార్య ఓ ఆటో డ్రైవర్ తో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. చాలాకాలం మాజీ ఎమ్మెల్యే తమ్ముడి భార్య, ఆటో డ్రైవర్ జల్సాలు చేశారు. మ్యాటర్ తెలుసుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు రగిలిపోయాడు. మాజీ ఎమ్మెల్యే తమ్ముడి భార్య ఆటో డ్రైవర్ తో కలిసి ప్రసిద్ది చెందిన ఆలయంలో అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్లింది. మ్యాటర్ తెలుసుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు, అతని అనుచరులు గుడి దగ్గరకు వెళ్లి అతని భార్య ప్రియుడిని కత్తులతో నరికి స్పాట్ లో చంపేయడం కలకలం రేపింది.

Girlfriend: ప్రియుడికి జ్యూస్ లో విషం కలిపి చంపేసింది, కన్నింగ్ లేడీ కథ క్లోజ్ !

English summary

Tamil Nadu police were looking for Bullet Raja, who was wanted in connection with the stabbing death of an auto driver near Trichy,