Lady police: యూనీఫామ్ బెల్ట్ తో భార్యను చంపిన భర్త, సీబీసీఐడికి కేసు అప్పగించాలని హైకోర్టులో !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/మదురై: లేడీ హెడ్ కానిస్టేబుల్ హత్య కేసులో పిటిషన్ దాఖలు చెయ్యాలని హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. యూనీఫామ్ బెల్ట్ తోనే తన కూతురిని ఆమె భర్త హత్య చేశాడని, ఈ కేసులో స్థానిక పోలీసులు ఇంకా ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోలేదని, కేసు సీబీ-సీఐడీకి అప్పగించాలని హత్యకు గురైన లేడీ హెడ్ కానిస్టేబుల్ తండ్రి మద్రాసు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిటిషన్ విచారణ చేసిన మద్రాసు హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కౌంటర్ గా పిటిషన్ దాఖలు చెయ్యాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తరువాత లేడీ హెడ్ కానిస్టేబుల్ భార్య మీద అనుమానం పెంచుకున్న ఆమె భర్త ఇంట్లోనే హత్య చేశాడని కేసు నమోదు అయ్యింది.

English summary

Lady police murder case: The Madras high court on Tuesday sought a response from the state government on a plea which sought CB-CID probe into the murder of a woman head constable by her husband over a family dispute in August.