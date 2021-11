Lady: పెళ్లి కాలేదని, కుజ పూజలు చెయ్యాలని ప్రసాదంలో మత్తు మందు ఇచ్చి మజా చేసిన మంత్రగాడు !

India

oi-Mallikarjuna

తిరువనంతపురం/ కఝకోటం: అనేక సమస్యలతో భాదపడుతున్న వారిని టార్టెట్ చేసుకున్న వ్వక్తి వారిని నిలువునా దోచుకుంటున్నాడు. తాను దేవదూత అని, తనకు అనేక శక్తులు ఉన్నాయని, నేను చెప్పినట్లు చేస్తే మీ సమస్యలు అన్ని పరిష్కారం అవుతాయని అమాయకులకు ఆ మంత్రగాడు చెబుతున్నాడు. మంత్రగాడి వేషాలు, అతని మాట తీరు చూసి చాలా మంది అమాయకులు నిజంగానే అతనికి అనేక శక్తులు ఉన్నాయని నమ్ముతున్నారు. ఇదే సమయంలో వయసు మీదపడుతున్నా ఇంత వరకు వివాహం లేదని ఓ యువతి అతని దగ్గరకు వెళ్లింది, నీకు కుజధోషం ఉందని, కుజ నివారాణ పూజలు చేస్తే నీకు ధోషాల నుంచి విముక్తి అయ్యి వెంటనే వివాహం జరుగుతుందని మంత్రగాడు ఆమెకు చెప్పాడు. పూజలు చెయ్యడానికి ఆ మంత్రగాడు డేట్ ఫిక్స్ చేశాడు. పూజలు చెయ్యడానికి వెళ్లిన మహిళకు ప్రసాదం ఇచ్చాడు. ప్రసాదం తిన్న మహిళ స్పృహ కోల్పోయింది. మహిళ మీద అత్యాచారం చేసి ఆమె నగ్న వీడియోలు తీసిన కామాంధుడైన మంత్రగాడు ఆమె శరీరం మీద ఉన్న బంగారు నగలు మొత్తం దోచుకున్నాడు. కుజ పూజలు చెయ్యాలని ప్రసాదంలో మత్తు మందు ఇచ్చి మజా చేసిన మంత్రగాడికి పోలీసులు బడిత పూజలు చేశారు.

English summary

Lady: A woman residing in Kerala’s Kazhakootam has accused a ‘godman’ of sexually exploiting her and extorting money and gold from her after clicking her nude photographs.