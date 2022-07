తెలంగాణాలో అద్భుతఘట్టం: నీటిపై తేలియాడే అతిపెద్ద సోలార్ ప్లాంట్, ప్రధాని మోడీ ప్రారంభం

India

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో అద్భుతమైన ఘట్టం ఆవిష్కారం కాబోతుంది. భారతదేశంలో అతి పెద్ద ఫ్లోటింగ్ సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేతుల మీదుగా ఈ రోజు ప్రారంభం అవుతుంది. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం వద్ద ఎన్టీపీసీ జలాశయం నీటిపై నిర్మించిన 100 మెగావాట్ల తేలియాడే సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టును నరేంద్ర మోడీ శనివారం నాడు ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. ఇక ఈ మహా ఘట్టానికి ఎన్టిపిసి యాజమాన్యం ఏర్పాట్లను సైతం పూర్తి చేసింది.

English summary

A miracle is going to be unveiled in Telangana. Prime Minister Modi will inaugurate the largest floating solar plant in Ramagundam today and will dedicate it to the nation.