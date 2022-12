ప్రకటనలో చెప్పినట్టు కారు మైలేజ్ లేదని ఫోర్డు కంపెనీపై మహిళ వ్యాజ్యం.. 3లక్షల పరిహారం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కార్ల తయారీ కంపెనీ ఫోర్డ్ కు కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక మహిళ షాకిచ్చింది. ఫోర్డ్ కంపెనీ ఫోర్డ్ క్లాసిక్ డీజిల్ కార్ పై ప్రచారం చేసిన యాడ్లో పేర్కొన్న మైలేజీ కంటే 40 శాతం తక్కువ మైలేజీ ఇచ్చిందని ఆమె వినియోగదారుల న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించింది. దీంతో న్యాయస్థానం ఫోర్డ్ మహిళకు పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది.

English summary

A woman from the state of Kerala filed a lawsuit against the Ford company in the consumer court for not having the mileage of the car as stated in the advertisement. As a result, the court ordered the company to pay a compensation of 3 lakhs.