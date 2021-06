కరోనా సెకండ్ వేవ్ బీభత్సం.. మృతుల్లో ఎక్కువ 45 ఏళ్ళ లోపు వారే .. వెల్లడించిన స్టడీ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మొదటి వేవ్ కంటే, కరోనా సెకండ్ వేవ్ అత్యంత ఘోరమైనదని, ఒక ప్రైవేటు చైన్ ఆసుపత్రుల చికిత్సల డేటా ఆధారంగా సేకరించిన సమాచారం వెల్లడించింది. కరోనా మొదటి తరంగం కంటే రెండవ తరంగంలో అత్యధిక మరణాలు సంభవించాయని ఇది పేర్కొంది. మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ నిర్వహించిన అధ్యయనం ప్రకారం కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో ఆసుపత్రిలో చేరిన రోగులలో మరణాల రేటు మొదటి వేవ్ కంటే 40% ఎక్కువ ఉందని అధ్యయనం వెల్లడించింది.

భారత్ లో క్షీణిస్తున్న కరోనా సెకండ్ వేవ్ ..40 వేల దిగువకు కొత్త కేసులు, తగ్గుతున్న మరణాలు

English summary

When it involves mortality amongst hospitalised sufferers, information collated by a personal hospital chain reveals that the second wave was much more deadly than the primary wave.The study conducted by Max healthcare shows that the mortality rate among the hospitalised patients in the second wave was about 40% higher than the first wave. sharpest increase in mortality was seen in younger patients — less than 45 years olds.