Lunar eclipse 2022: గ్రహణసమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు.. ఆహారపదార్ధాలపై దర్భల వెనుక బిగ్ రీజన్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

నేడు చంద్రగ్రహణం. ఈరోజు సాయంత్రం చంద్రగ్రహణం 5 గంటల 30 నిమిషాలకు ప్రారంభమై 6:18 నిముషాలకు ముగుస్తుంది. చంద్ర గ్రహణం కారణంగా ఇప్పటికే అనేక ఆలయాలు మూతపడగా, చంద్రగ్రహణం రోజు ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఒక్క చంద్రగ్రహణం మాత్రమే కాదు, సూర్యగ్రహణం కూడా మానవ జీవితంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అని చెబుతున్నారు. అందుకే గ్రహణాలు ఏవైనా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.

చంద్రగ్రహణం ఎఫెక్ట్: ఏపీలో తిరుమల, బెజవాడ దుర్గమ్మతో పాటు ప్రముఖఆలయాల మూసివేత, పునః దర్శనాలిలా!!

English summary

Today is lunar eclipse. So it is said to be careful not to go outside during the eclipse and not to do many things. It is said that if you put darbhas on the food items at home during the eclipse, the harmful rays coming during the eclipse will not affect the food.