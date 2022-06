మహారాష్ట్ర సంక్షోభం: నడ్డాతో అమిత్ షా భేటీ; ఢిల్లీకి ఫడ్నవీస్; పావులు కదుపుతున్న బీజేపీ!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

మహారాష్ట్రలో రాజకీయ సంక్షోభం చోటు చేసుకుంది. మహారాష్ట్రలో అధికార మహా వికాస్ అఘాడీ ప్రభుత్వం కూలిపోతుందన్న టాక్ వినిపిస్తుంది. రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో క్రాస్ ఓటింగ్ తో మొదలైన కలకలం నిన్నటి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో మరింత ముదరడంతో ఒక మంత్రి సహా పదుల సంఖ్యలో శివసేన ఎమ్మెల్యేలు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లి పోవడం మహారాష్ట్రలో రాజకీయ హైడ్రామాకు కారణంగా మారింది. ఇదే అదునుగా బీజేపీ పావులు కదుపుతుంది.

English summary

A political crisis has erupted in Maharashtra. The ruling Maha Vikas Aghadi government was in danger of collapsing. With this, Amit Shah met Nadda. Fadnavis reached Delhi. The BJP seems to be moving pieces for power in Maharashtra.