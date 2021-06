India

oi-Srinivas Mittapalli

మహారాష్ట్ర ఇండిపెండెంట్ ఎంపీ నవనీత్ కౌర్ రానాకి బాంబే హైకోర్టు షాకిచ్చింది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన సమయంలో నవనీత్ కౌర్ తప్పుడు కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు సమర్పించారని తేల్చింది. అప్పటి కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలను రద్దు చేసింది. తప్పుడు పత్రాలను సమర్పించినందుకు ఆమెకు రూ.2 లక్షలు జరిమానా విధించింది. సరైన కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు సమర్పించేందుకు కోర్టు ఆమెకు కొన్ని నెలల గడువు ఇచ్చింది. ఒకవేళ నవనీత్ కౌర్ సరైన పత్రాలు సమర్పించని పక్షంలో ఆమె తన పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.

English summary

Independent MP from Maharashtra, Navneet Kaur Rana, was today fined ₹ 2 lakh by the Bombay High Court for submitting a fake caste certificate.The first-time Member of Parliament from Amaravati, the second largest city in Vidarbha region of Maharashtra, now faces the prospect of losing her seat. However, the court is silent on that.