గోవా సీఎం అవ్వటానికి రాలేదు; ఢిల్లీ నుండి కేంద్రం దాదాగిరి ఆపటానికే వచ్చా: బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ

పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మూడు రోజుల గోవా పర్యటనలో భాగంగా రాజధాని పనాజీ పరిధిలో నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మమతా బెనర్జీ చేపలు మరియు ఫుట్‌బాల్ బెంగాల్ మరియు గోవాలను కలిపే రెండు అంశాలు అని పేర్కొన్నారు. టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ, రాష్ట్రంలో తాను సీఎం అవడానికి రాలేదని కేంద్రం కబంధ హస్తాల నుండి గోవాను రక్షిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. కేంద్రం యొక్క దాదాగిరిని తాను అనుమతించబోనని తేల్చి చెప్పారు.

English summary

Mamata Banerjee made interesting remarks during her three-day visit to Goa. Commenting that Dadagiri was no longer valid from Delhi, she said that she did not come to Goa to become the CM but to protect Goa.