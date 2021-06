షాకింగ్: ప్రభుత్వాలే యూనియన్ పెడితే -కేంద్రంపై పోరుకు రాష్ట్రాల యూనియన్ ప్రతిపాదించిన మమత

India

oi-Madhu Kota

కార్మికులు, కూలీలు, రైతులు, ఉద్యోగులు లాంటి వివిధ స్థాయిల శ్రామికులు తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం యూనియన్లు పెట్టుకుని ఆయా యాజమాన్యాలపై, ప్రభుత్వాలపై పోరాటాలు చేస్తుండటం నిత్యం మనం చూస్తున్నదే. వాళ్లలో వాళ్లకు ఐక్యమత్యం కోసం కూడా చాలా రకాల యూనియన్లుంటాయి. అదే దేశాలైతే కూటములుగా ఏర్పడి తమ ప్రయోజనాలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాయి. ప్రభుత్వాలనేలే పార్టీలు సైతం యూనియన్లకు నేతృత్వం వహిస్తుండటమూ తెలిసిందే. అయితే, ప్రభుత్వాలే యూనియన్ మాదిరి సంఘటితమై ఫెడరల్ సర్కారుపై పోరాడాలనే అనూహ్య ప్రతిపాదనను తొలిసారి తెరపైకి తెచ్చారు పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ..

English summary

West Bengal chief minister Mamata Banerjee on Wednesday said that in a federal set-up there should be a union of state governments, which would unanimously take on the Centre if any state was harassed. Bengal cm also extended support to the farmers protesting against the three Central farm Bills. She said she would write to the Chief Ministers of the Opposition-ruled States to support the cause of farmers. Rakesh Tikait met with bengal cm.