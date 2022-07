మావోయిస్ట్ అమరుల వారోత్సవాలు: సుక్మాజిల్లాలో 5లక్షల రివార్డున్న మావోయిస్ట్ హతం; మహారాష్ట్రలోనూ అలజడి

India

oi-Dr Veena Srinivas

మావోయిస్టు అమరవీరుల వారోత్సవాల సందర్భంగా మావోయిస్టు ప్రభావిత రాష్ట్రాలలో అలజడి చోటుచేసుకుంటుంది. మావోయిస్టులు అమరవీరుల వారోత్సవాల సందర్భంగా ఉనికిని చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తారని హెచ్చరికలతో ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతాలలో పెద్ద ఎత్తున కూంబింగ్ ఆపరేషన్ జరుగుతోంది. ఇక తాజాగా మావోయిస్టు ప్రభావిత సుక్మా జిల్లాలో భద్రతా సిబ్బంది ఒక మావోయిస్టును కాల్చి చంపిన ఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

Maoist Martyrs Week continue. A Maoist with a reward of 5 lakhs was killed by the police in an encounter in Sukma district. A doctor and a ambulance driver was arrested for Maoist banners in gadchiroli.