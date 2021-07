లిక్కర్ షాపు ఎదుట మూడు ముళ్లతో ఒక్కటైన జంట... ఇదో రకం నిరసన... ఎందుకిలా చేశారంటే...

India

సాధారణంగా నిరసన అంటే రోడ్లపై ర్యాలీలు,ప్రదర్శనలు,ఆటా-పాటా, నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించడం,గుండు గీయించుకోవడం... ఇలా చాలా నిరసన రూపాలు చూసుంటాం. కానీ 'పెళ్లి' ద్వారా కూడా నిరసన తెలియజేయవచ్చునని నిరూపిస్తున్నారు మలయాళీలు. కేరళలోని కోజికోడ్‌లో ఓ జంట లిక్కర్ షాపు ముందు పెళ్లి చేసుకుని ప్రభుత్వంపై నిరసన వ్యక్తం చేసింది. ఎందుకీ నిరసన... లిక్కర్ షాపు ముందే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నట్లు...

All Kerala Caterers' Association had earlier announced a protest outside liquor shops and other places across the state against the state government's decision to cap the limit of guests for wedding functions at 50.