జనాలపైకి దూసుకెళ్లిన ఎమ్మెల్యే కారు: లఖింపూర్ ఖేరి ఘటన రిపీట్; ఆపై ఏం జరిగిందంటే

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన లఖింపూర్ ఖేరి ఘటన తరువాత మళ్లీ అటువంటి ఘటన ఒడిశా రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంది. శనివారం మధ్యాహ్నం ఒడిశాలోని ఖుర్దా జిల్లాలో చిలికాకు చెందిన బిజెడి ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ జగ్‌దేవ్ తన కారుతో ఒక్కసారిగా జనాల పైకి దూసుకు పోయారు. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు పోలీసు సిబ్బంది సహా కనీసం 22 మంది గాయపడ్డారని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఒక్కరు ప్రాణాలు కోల్పోయారని సమాచారం.

Prashant Jagdev, a BJD MLA from Chilika in Odisha's Khurda district, run over on a crowd with his car. At least 22 people, including seven police personnel, were injured in the incident. One person was died in the incident.