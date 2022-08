తల్లికి 42.. కొడుక్కి 24 సంవత్సరాలు: ఇద్దరికీ ఒకేసారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం.. ప్రేరణాత్మక కథనం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కేరళలో ఒక అరుదైన సంఘటన జరిగింది. కుమారుడితో పాటు ఓ తల్లి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలు రాసి ఉత్తీర్ణత సాధించి అందరి దృష్టినీ ఒక్కసారిగా ఆకర్షించింది. సాధించాలనే తపన ఉంటే ఏ వయసులోనైనా అనుకున్నది సాధించవచ్చని నిరూపించింది. ఉద్యోగ సాధనలో కుమారుడితో పాటు సాగిన తల్లి ప్రస్థానం ప్రేరణాత్మకం.

English summary

Mother 42. Son 24 years old, both of them qualified the Kerala Public Service Commission exams at the same time and got a government job, a rare incident took place in Malappuram, Kerala.