ఎంపీలకు ఈడీ సమన్లపై తేల్చేసిన వెంకయ్య నాయుడు: ఆ కీలక వ్యాఖ్యలతో

న్యూఢిల్లీ: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారుల దాడులు రోజురోజుకూ తీవ్రతరం అవుతోన్నాయి. ఇదివరకు నేషనల్ హెరాల్డ్ మనీలాండరింగ్ కేసులో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీని ఇటీవలే ఈడీ అధికారులు వరుసగా మూడు రోజుల పాటు విచారించారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఉద్వాసనకు గురైన మంత్రి పార్థ ఛటర్జీ, ఢిల్లీలో ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ మంత్రి సత్యేంద్ర జైన్ అరెస్ట్ అయ్యారు. విచారణను ఎదుర్కొంటోన్నారు.

English summary

Rajya Sabha chairman M Venkaiah Naidu said that MPs cannot avoid summons of law enforcement agencies in criminal cases when the session is on or otherwise.