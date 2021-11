చైనాకు మిస్టర్ 56 భయపడుతున్నారన్న రాహుల్ గాంధీ; మోడీ ఛాతీ సైజు చెప్పి జాతీయ భద్రతపై ఆగ్రహం

India

oi-Dr Veena Srinivas

చైనాను ఎదుర్కొనే విషయంలో భారత ప్రభుత్వానికి సరైన వ్యూహం లేదని, దేశ జాతీయ భద్రత విషయంలో భారతదేశం క్షమించరాని విధంగా రాజీ పడుతోందని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత, మాజీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ మోడీ సర్కార్ పై తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించారు. చైనా సరిహద్దు సమస్యపై విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ మరియు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్న వార్తా నివేదికను ఆయన ఉదహరించారు. ఒకరికొకరు విరుద్ధమైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారని రాహుల్ గాంధీ తప్పుబట్టారు.

English summary

Indirect criticism of Rahul Gandhi on PM Modi's chest size; that Mr. 56 is afraid of China. Rahul gandhi said country’s national security is “unpardonably compromised” as the govt does not have a strategy on China.