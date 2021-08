India

oi-Dr Veena Srinivas

నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ (ఎన్‌డిఎ), సైనిక్ స్కూల్స్ మరియు ఇతర సైనిక సంస్థలలో మహిళా అభ్యర్థులను అనుమతించనందుకు ఇండియన్ ఆర్మీ తీరును సుప్రీంకోర్టు తప్పుపట్టింది. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన జరగనున్న ఎన్డీఏ పరీక్షలో బాలికలకు అవకాశం ఇవ్వకపోవడంతో కోర్టును ఆశ్రయించిన బాలికా అభ్యర్థినులకు అవకాశమివ్వాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం తాజా ఆదేశాలలో స్పష్టంగా పేర్కొంది. ఇండియన్ ఆర్మీపై విరుచుకుపడింది. ఎన్డీఏ పరీక్షలలో, సైనిక పాఠశాలలలో, ఇతర మిలటరీ సంస్థలలో మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోవడంపై ఇండియన్ ఆర్మీని ప్రశ్నించింది.

English summary

The Supreme Court has fired on the Indian Army for not allowing women candidates in the National Defense Academy (NDA), military schools and other military institutions. The apex court has made it clear in its latest order that girls candidates who have approached the court for not giving a chance to girls in the NDA exam to be held on September 5 should be given a chance. Broke out on the Indian Army. The court slams the Indian Army over regressive mind set.