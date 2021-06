మళ్ళీ పెరుగుతున్న కేసులతో భారత్ కు కొత్త భయం..తాజాగా 54,069 కేసులు, 1,321 మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు తగ్గినట్టే కనిపించినా, మళ్ళీ క్రమంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఇటీవల 50 వేలకు తక్కువగా నమోదైన కేసులు, తాజాగా 50 వేలకు పైగా నమోదవుతున్న తీరు, మరోపక్క డెల్టా ప్లస్ వైరస్ భయం భారత దేశ ప్రజలను ఊపిరి తీసుకోనివ్వడం లేదు. ఇక తాజాగా కరోనా వైరస్ (కోవిడ్ -19) కారణంగా భారతదేశం గురువారం 54,069 కేసులు, 1,321 మరణాలను నమోదు చేసింది.

English summary

India on Thursday recorded 54,069 cases and 1,321 deaths due to the coronavirus disease (Covid-19), taking the caseload and death toll to 30,082, 778 and 391,981 respectively, according to the Union health ministry.