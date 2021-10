దేశంలో 18 చోట్ల ఎన్ఐఏ దాడులు; ముంద్రా పోర్ట్ డ్రగ్స్ కేసు, జమ్మూ కాశ్మీర్ పౌరుల హత్యల కేసులపై ఫోకస్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

రెండు అత్యున్నత కేసుల దర్యాప్తులో భాగంగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) జమ్ము & కశ్మీర్, ఢిల్లీ మరియు ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని 21 ప్రదేశాలలో దాడులను నిర్వహిస్తోంది. ఒకపక్క సాధారణ పౌరులను హత మారుస్తున్న ఉగ్రదాడులపై ఫోకస్ చేస్తున్న ఎన్ఐఏ ఉగ్రవాదులకు సపోర్ట్ చేస్తున్న అండర్ గ్రౌండ్ వర్కర్స్ పై దృష్టి సారిస్తుంది. మరోవైపు మన దేశంలోకి దిగుమతి అయిన డ్రగ్స్ కేసులో వివిధ ప్రాంతాలలో దర్యాప్తును కొనసాగిస్తోంది.

డ్రగ్స్ గుజరాత్ లో దొరికాయని ప్రధాని మోడీకి లింక్ పెడతారా? జగన్ కు డ్రగ్స్ అంటగట్టటంపై హోం మంత్రి సీరియస్!!

English summary

The NIA has attacked 16 areas in Jammu and Kashmir, targeting terrorist support networks in connection with the killing of civilians. The NIA has raided five locations in Delhi and UP in connection with the seizure of 3,000 kg of heroin from the Mundra port.