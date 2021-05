National

oi-Syed Ahmed

జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వారికి టోల్‌ గేట్ల వద్ద ఆటంకాలు తప్పడం లేదు. టోల్‌ట్యాక్స్‌ బాదుడు సంగతి ఎలా ఉన్నా టోల్‌ గేట్ల వద్ద వాహనాల క్యూలతో ప్రయాణం అంతకంతకూ ఆలస్యమవుతోంది. దీనికి విరుగుడుగా కేంద్రం ఫాస్టాగ్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చినా ఫలితం మాత్రం మారలేదు. ఇప్పటికీ అవే క్యూలు దర్శనమిస్తున్నాయి. దీంతో తాజాగా కేంద్రం ఈ క్యూల ద్వారా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే వాహనదారుల కోసం ఓ మినహాయింపును ఇస్తోంది.

English summary

The NHAI has issued new guidelines where a user need not pay toll if the distance of the vehicle from the toll booth is more than 100m.