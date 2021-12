ఒమిక్రాన్ భయం; ఢిల్లీలో అన్ని కోవిడ్ శాంపిల్స్‌ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్; బూస్టర్ డోసులపై సీఎం కేజ్రీవాల్

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఇప్పుడు ఒమిక్రాన్ కేసుల ఆందోళన కొనసాగుతోంది. ఢిల్లీలో కోవిడ్ పాజిటివ్ కొత్త వేరియంట్ అయిన ఓమిక్రాన్ కేసులు పెరుగుతున్నందున, కోవిడ్ -19 కు పాజిటివ్ పరీక్షించిన అన్ని నమూనాల జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ పరీక్షలను నిర్వహించాలని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సోమవారం తెలిపారు.

In the national capital, Delhi, there is now a continuing concern over Omicron cases. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that as omicron cases are on the rise in Delhi, genome sequencing tests of all samples should be conducted