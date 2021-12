ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి టెన్షన్: 49కి చేరుకున్న కేసుల సంఖ్య, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్ లలో కొత్త కేసులు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో ఒమిక్రాన్ కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులతో భారత్ ప్రజలకు కొత్త భయం పట్టుకుంది. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందే వేరియంట్ అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పదేపదే హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా కరోనా పై కఠిన ఆంక్షలు విధించాలని కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సూచించింది.

English summary

Omicron variant new case was registered in the national capital delhi. Delhi confirmed total 6 cases till now, omicron variant spread in 6 states and present cases has reached 49, new cases in Delhi and Rajasthan.